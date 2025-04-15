Запрет на легионеров и ставка на национальный спорт: Токаев подписал новый закон
Разработаны единые стандарты подготовки спортсменов.
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Глава государства подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Закон направлен на совершенствование государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта.
Уполномоченный орган будет разрабатывать республиканский и региональный перечни приоритетных видов спорта, определять перечень видов спорта высших достижений, а также порядок их финансирования за счет бюджетных средств.
Приоритетные виды спорта будут утверждаться по результатам, достигнутым на международной арене. Это виды спорта, входящие в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Паразиатских игр, а также национальные виды спорта.
Усовершенствованы положения в части аккредитации спортивных федераций, которые будут делиться на национальные и местные спортивные федерации.
Установлен запрет финансирования иностранных легионеров за счет бюджетных средств и за счет средств субъектов квазигосударственного сектора.
Отныне за счет бюджетных средств будет осуществляться финансирование по четырем направлениям: спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта, функционирование государственных физкультурно-спортивных организаций, массовый спорт, развитие спортивной инфраструктуры.
Разработаны единые стандарты подготовки спортсменов, предусматривающие меры по усилению традиционных ценностей и патриотического воспитания. Введено понятие "национальные стандарты спортивной подготовки".
Уполномоченный орган наделяется полномочиями по принятию мер за нарушение антидопинговых правил.
Текст Закона публикуется в печати.
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