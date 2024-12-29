Запрет курения на открытом воздухе введут в Милане
Этот город известен своим плохим качеством воздуха.
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В Милане с нового года курение будет запрещено везде на улице, где есть люди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.
С 1 января курить даже на открытых пространствах можно будет только на расстоянии не менее 10 метров от других людей. Нарушителю грозит штраф до 240 евро.
Отмечается, что нововведение касается только классических табачных изделий, таких как сигареты, сигары или сигариллы. Пользователей электронных сигарет запрет не затронет.
С 2021 года курение во втором по величине городе Италии уже запрещено на детских площадках, кладбищах и автобусных остановках, а также в парках и спортивных сооружениях.
Милан известен своим плохим качеством воздуха. Что касается курения, то по статистике, от его последствий умирают в Италии ежегодно около девяти тысяч человек.
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