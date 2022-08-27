Заправки Мангистауской области искусственно завышали цену на газ

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Прокуратурой области проведены проверки состояния законности на рынке сжиженного нефтяного газа, передает BaigeNews.kz.

В ходе мониторинга были выявлены факты антиконкуретного соглашения, выраженного в одновременном повышении цен на СНГ.

"По результатам прокурорского реагирования на 54 владельца АГЗС, а также на газоперерабатывающий завод наложены штрафы и конфискован монопольный доход на сумму более 60 миллионов тенге", - говорится в сообщении прокуратуры.

Помимо этого, выявлены факты сговора между субъектами рынка СНГ путем применения специальных программных обеспечений для манипуляции с итогами электронной торговой площадки.

Как сообщается, досудебное расследование в отношении виновных лиц прекращено по акту амнистии.