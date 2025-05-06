В Талдыкорганском суде продолжается рассмотрение уголовного дела о гибели 16-летнего Шерзата Полата. На очередном заседании по ходатайству прокуратуры были воспроизведены видеозаписи с камер наблюдения круглосуточного магазина "Камажай", где произошёл инцидент. Кадры помогли восстановить хронологию событий и стали основанием для новых вопросов со стороны суда и участников процесса, передаёт BaigeNews.kz

Согласно записи, подсудимый Дархан Аскентай впервые вошёл в магазин около 23:47. Через 10 минут в помещение зашёл и сам Шерзат Полат. На видео зафиксировано, что во время удара, нанесённого Шерзатом, Аскентай разговаривал по телефону.

Через семь минут, в 00:22, Аскентай вновь вернулся к магазину, а в 00:26 туда подъехал его друг Бекнур.

"Прошу обратить внимание на то, что после полученного удара Аскентай идёт качаясь, хотя до этого в магазин он заходил ровной походкой", — отметила в суде адвокат подсудимого, акцентируя внимание на его физическом состоянии после конфликта.

В зале также прозвучали вопросы от родных других подсудимых.

"Почему Каржаубай не позвонил в полицию сам?" — задался вопросом отец Нуркияса Ильясова.

Судья напомнил, что свои мнения участники смогут высказать в ходе судебных прений.

На кадрах видно, как Шерзат оттягивает своего отца назад от группы мужчин. Затем четверо — Токтаубаев, Нурымов, Гайыпбаев и Аскентай — жестикулируют и бурно обсуждают происходящее перед магазином.

"Почему вы не уходили долгое время и стояли перед магазином?", - судья задал Аскентаю вопрос.

На что подсудимый ответил, что они ждали Шерзата, чтобы спросить у него, почему он нанёс удар.

Затем на кадрах было видно как начиналась сама драка. Прокурор обратил внимание присутствующих на то, что у одного из участников драки виден нож.

Рассмотрение дела продолжается. Суд анализирует предоставленные материалы и видеодоказательства, чтобы установить точную картину произошедшего.