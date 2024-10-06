Запертых в квартире малышей спасли пожарные в Акмолинской области

Двоих детей, которые стали заложниками своей квартиры, спасли в посёлке Станционный Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Дети остались взаперти в квартире на пятом этаже одного из многоквартирных жилых домов посёлка Станционный. Спасатели открыли дверь квартиры и спасли малышей", — сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В ведомстве призвали казахстанцев не оставлять детей без присмотра взрослых.