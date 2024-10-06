Запертых в квартире малышей спасли пожарные в Акмолинской области
Сегодня, 15:25
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Сегодня, 15:25Сегодня, 15:25
116Фото: ДЧС Акмолинской области
Двоих детей, которые стали заложниками своей квартиры, спасли в посёлке Станционный Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Дети остались взаперти в квартире на пятом этаже одного из многоквартирных жилых домов посёлка Станционный. Спасатели открыли дверь квартиры и спасли малышей", — сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
В ведомстве призвали казахстанцев не оставлять детей без присмотра взрослых.
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