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Запертых в квартире малышей спасли пожарные в Акмолинской области

Сегодня, 15:25
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 15:25
Сегодня, 15:25
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Фото: ДЧС Акмолинской области

Двоих детей, которые стали заложниками своей квартиры, спасли в посёлке Станционный Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Дети остались взаперти в квартире на пятом этаже одного из многоквартирных жилых домов посёлка Станционный.  Спасатели открыли дверь квартиры и спасли малышей", — сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В ведомстве призвали казахстанцев не оставлять детей без присмотра взрослых.

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