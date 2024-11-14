Запертую внуками на балконе бабушку спасли в Жезказгане

Женщина 1956 года рождения, оказавшись запертой внуками на балконе одной из многоэтажек Жезказгана, обратилась за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Сотрудники оперативно-спасательного отряда проникли через балкон 3-го этажа при помощи альпинистского снаряжения на балкон 2-го этажа и помогли вскрыть дверь", – сообщили в МЧС.

В результате спасательной операции никто не пострадал.

МЧС просит не оставлять детей без присмотра.