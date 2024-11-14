  • 14 Ноября, 23:45
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Запертую внуками на балконе бабушку спасли в Жезказгане

Сегодня, 23:16
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 23:16
Сегодня, 23:16
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Фото: pixabay.com

Женщина 1956 года рождения, оказавшись запертой внуками на балконе одной из многоэтажек Жезказгана, обратилась за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Сотрудники оперативно-спасательного отряда проникли через балкон 3-го этажа при помощи альпинистского снаряжения на балкон 2-го этажа и помогли вскрыть дверь", – сообщили в МЧС.

 В результате спасательной операции никто не пострадал.

 МЧС просит не оставлять детей без присмотра.

Видео: МЧС РК

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