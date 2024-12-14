В Павлодаре пожилая женщина, которой стало плохо, едва не погибла в запертой квартире, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, сообщение, от том, что старушка не открывает дверь, от диспетчера 112 поступило 12 декабря в 17:06.