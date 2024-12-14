Запертую в квартире пожилую женщину спасли в Павлодаре
Спасателям пришлось вскрывать входную дверь.
Сегодня, 21:49
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Сегодня, 21:49Сегодня, 21:49
161Фото: ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре пожилая женщина, которой стало плохо, едва не погибла в запертой квартире, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, сообщение, от том, что старушка не открывает дверь, от диспетчера 112 поступило 12 декабря в 17:06.
"По прибытию на место, спасатели присутствии родственников с помощью специальных инстурументов открыли входную дверь. Так как горожанка лежала на полу в прихожей комнате, спасатели вызвали скорую помощь", — рассказали в ДЧС.