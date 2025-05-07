В Актобе девочка случайно оказалась запертой в гараже. На помощь ребёнку пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На пульт 112 позвонила взволнованная женщина и сказала: Я с дочкой зашла в гараж, хотела на машине выехать. Когда вышла с гаража, дочка захлопнула дверь, ключи внутри остались, доча плачет. Помогите пожалуйста. Инцидент произошел Алматинском районе Актобе по улице Кирпичная на территории частного дома", — сообщили в МЧС.

Спасатели прибыв к месту вызова, с помощью специального инструмента вскрыли входную дверь гаража. Мать крепко обняла ребенка и поблагодарила спасателей.