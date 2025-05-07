  • 7 Мая, 13:45
  • BAIGENEWS

Запертой в гараже девочке пришли на помощь спасатели в Актобе

Сотрудники МЧС вскрыли замок с помощью специального инструмента.

Сегодня, 12:49
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 12:49
Сегодня, 12:49
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Фото: МЧС РК

В Актобе девочка случайно оказалась запертой в гараже. На помощь ребёнку пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На пульт 112 позвонила взволнованная женщина и сказала: Я с дочкой зашла в гараж, хотела на машине выехать. Когда вышла с гаража, дочка захлопнула дверь, ключи внутри остались, доча плачет. Помогите пожалуйста. Инцидент произошел Алматинском районе Актобе по улице Кирпичная на территории частного дома", —  сообщили в МЧС.

Спасатели прибыв к месту вызова, с помощью специального инструмента вскрыли входную дверь гаража. Мать крепко обняла ребенка и поблагодарила спасателей.

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