Запертого в квартире восьмимесячного ребёнка спасли пожарные в Атырау

В Атырау младенец едва не задохнулся запертый в квартире, где из-за оставленной на плите еды пошёл едкий дым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В шестиэтажном жилом доме из-за оставленной пищи на газовой плите произошло сильное задымление. В квартире один был заперт восьмимесячный ребёнок.

"Дверь была заперта снаружи, спасатель МЧС, командир отделения СПЧ-1 Азамат Курманиязов вынес малыша по лестничному маршу", — сообщили в МЧС.

Медики Центра медицины катастроф оказали младенцу первую медицинскую помощь.