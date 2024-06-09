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Запертого в квартире восьмимесячного ребёнка спасли пожарные в Атырау

Сегодня, 13:56
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МЧС РК Сегодня, 13:56
Сегодня, 13:56
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Фото: МЧС РК

В Атырау младенец едва не задохнулся запертый в квартире, где из-за оставленной на плите еды пошёл едкий дым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В шестиэтажном жилом доме из-за оставленной пищи на газовой плите произошло сильное задымление. В квартире один был заперт восьмимесячный ребёнок.

"Дверь была заперта снаружи, спасатель МЧС, командир отделения СПЧ-1 Азамат Курманиязов вынес малыша по лестничному маршу", — сообщили в МЧС.

Медики Центра медицины катастроф оказали младенцу первую медицинскую помощь.

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