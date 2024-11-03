Запертого в квартире двухлетнего мальчика спасли в Семее
Сегодня, 15:49
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Сегодня, 15:49Сегодня, 15:49
99Фото: МЧС РК
В Семее спасатели МЧС спасли запертого ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В службу спасения позвонила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что не может открыть квартиру, в которой остался запертым двухлетний сын.
"К месту вызова оперативно прибыли спасатели МЧС. Они аккуратно с помощью шанцевых инструментов произвели демонтаж замка входной двери. Спустя некоторое время обеспокоенная мама уже обнимала своего ребенка и благодарила специалистов ведомства за помощь", — говорится в сообщении.
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