  • 3 Ноября, 16:59
  • BAIGENEWS

Запертого в квартире двухлетнего мальчика спасли в Семее

Сегодня, 15:49
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:49
Сегодня, 15:49
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Фото: МЧС РК

В Семее спасатели МЧС спасли запертого ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В службу спасения позвонила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что не может открыть квартиру, в которой остался запертым двухлетний сын. 

"К месту вызова оперативно прибыли спасатели МЧС. Они аккуратно с помощью шанцевых инструментов произвели демонтаж замка входной двери. Спустя некоторое время обеспокоенная мама уже обнимала своего ребенка и благодарила специалистов ведомства за помощь", — говорится в сообщении.

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