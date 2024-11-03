Запертого в квартире двухлетнего мальчика спасли в Семее

В Семее спасатели МЧС спасли запертого ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В службу спасения позвонила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что не может открыть квартиру, в которой остался запертым двухлетний сын.