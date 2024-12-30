В области Абай раскрыта масштабная кража, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С 24 сентября по 19 октября неизвестные, проявив недюжинную изобретательность, проломили стену завода и проникли в холодный склад одного из предприятий. Их добычей стали автозапчасти для спецтехники на внушительную сумму — 46 568 488,41 тенге.

Подозреваемые установлены. Ими оказались трое мужчин. Их задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Расследование ещё продолжается. Собственники предприятия поблагодарили полицию за оперативность и выразили надежду, что это станет уроком для всех, кто попытается нарушить закон.