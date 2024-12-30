Запчасти для спецтехники на 46,5 млн тенге украли в области Абай
Подозреваемые установлены.
Сегодня, 20:22
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Сегодня, 20:22Сегодня, 20:22
113Фото: polisia.kz
В области Абай раскрыта масштабная кража, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
С 24 сентября по 19 октября неизвестные, проявив недюжинную изобретательность, проломили стену завода и проникли в холодный склад одного из предприятий. Их добычей стали автозапчасти для спецтехники на внушительную сумму — 46 568 488,41 тенге.
Подозреваемые установлены. Ими оказались трое мужчин. Их задержали и водворили в изолятор временного содержания.
Расследование ещё продолжается. Собственники предприятия поблагодарили полицию за оперативность и выразили надежду, что это станет уроком для всех, кто попытается нарушить закон.
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