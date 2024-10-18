Запасы сена сгорели в Туркестанской области
Сегодня, 20:43
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Сегодня, 20:43Сегодня, 20:43
87Фото: МЧС РК
В Туркестанской области потушили горящее сено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
ЧП произошло на территории одного из частных жилых домов в селе Айтеке би. Загорелись три тонны складированного сена и хозпостройка.
Пожарные не дали огню распространиться на рядом стоящие строения.
Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.
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