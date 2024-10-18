25 қазан Республика күні
  • 18 Октября, 21:11
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Запасы сена сгорели в Туркестанской области

Сегодня, 20:43
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:43
Сегодня, 20:43
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Фото: МЧС РК

В Туркестанской области потушили горящее сено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло на территории одного из частных жилых домов в селе Айтеке би. Загорелись три тонны складированного сена и хозпостройка.

Пожарные не дали огню распространиться на рядом стоящие строения.

Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.

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