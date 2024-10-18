Запасы сена сгорели в Туркестанской области

В Туркестанской области потушили горящее сено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло на территории одного из частных жилых домов в селе Айтеке би. Загорелись три тонны складированного сена и хозпостройка.

Пожарные не дали огню распространиться на рядом стоящие строения.

Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.