Сено сгорело в одном из крестьянских хозяйств в селе Мерген Североо-Казахстанской области. Сотрудники МЧС не допустили большого распространения огня, передаёт BaigeNews.kz.

"Произошло загорание тюкованного сена, льняной и гороховой соломы. Тушили пожар сотрудники МЧС и добровольного пожарного формирования данного крестьянского хозяйства. Сложности в локализации возгорания создал сильный ветер, способствовавший быстрому распространению огня", - сообщили в МЧС.

Благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить перехода огня на расположенные поблизости скирды.