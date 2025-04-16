  • 16 Апреля, 20:30
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Запасы сена сгорели в СКО

Тушили пожар сотрудники МЧС.

Сегодня, 19:50
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:50
Сегодня, 19:50
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Фото: МЧС РК

Сено сгорело в одном из крестьянских хозяйств в селе Мерген Североо-Казахстанской области. Сотрудники МЧС не допустили большого распространения огня, передаёт BaigeNews.kz.

"Произошло загорание тюкованного сена, льняной и гороховой соломы. Тушили пожар сотрудники МЧС и добровольного пожарного формирования данного крестьянского хозяйства. Сложности в локализации возгорания создал сильный ветер, способствовавший быстрому распространению огня", - сообщили  в МЧС.

Благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить перехода огня на расположенные поблизости скирды.

 

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