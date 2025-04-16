Запасы сена сгорели в СКО
Тушили пожар сотрудники МЧС.
Сегодня, 19:50
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Сегодня, 19:50Сегодня, 19:50
102Фото: МЧС РК
Сено сгорело в одном из крестьянских хозяйств в селе Мерген Североо-Казахстанской области. Сотрудники МЧС не допустили большого распространения огня, передаёт BaigeNews.kz.
"Произошло загорание тюкованного сена, льняной и гороховой соломы. Тушили пожар сотрудники МЧС и добровольного пожарного формирования данного крестьянского хозяйства. Сложности в локализации возгорания создал сильный ветер, способствовавший быстрому распространению огня", - сообщили в МЧС.
Благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить перехода огня на расположенные поблизости скирды.
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