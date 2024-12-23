За первые девять месяцев текущего года в Казахстан завезли 51,4 тысяч тонн мандаринов и разных цитрусовых гибридов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Для удовлетворения потребностей казахстанцев импортёры увеличили объём поставок на 37,5%, или на 14 тыс. тонн. В базах данных Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК опубликована информация только по итогам девяти месяцев. Данные об импорте в главные предновогодние месяцы — октябрь, ноябрь и декабрь — будут доступны позже. Однако, судя по динамике за январь–сентябрь, уже сейчас можно предположить, что по итогам 2024 года импорт мандаринов в Казахстан превысит прошлогодний показатель. В 2023-м в РК было ввезено более 107,8 тыс. тонн таких цитрусовых.

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Стоимостный объём импорта за десять месяцев текущего года приблизился к 32,8 млн долл. США (или 17,1 млрд тг по курсу Национального банка РК на 18.12.2024). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года страна увеличила свой "мандариновый счёт" на 36,2%. Рост связан исключительно с наращиванием объёмов поставок в натуральном выражении. Расчётная стоимость тонны импортных мандаринов осталась на уровне прошлого года.

Если продавцы на рынке говорят вам, что продают только лучшие и самые дорогие марокканские мандарины, не верьте. Факты таковы: доля импорта мандаринов из Марокко мизерна, она составляет всего 0,3% от общего объёма поставок в РК. Основной поставщик таких цитрусовых в нашу страну - Китай, чья доля в поставках этого товара составляет 53,6%. Из 51,4 тыс. тонн завезённых в январе–сентябре 2024-го плодов 27,5 тыс. тонн пришлось именно на КНР. Второе место занял Пакистан, за девять месяцев из этой южноазиатской страны в РК было поставлено 16,4 тыс. тонн мандаринов, или 32%. В тройку ведущих зарубежных поставщиков таких фруктов также вошла Турция. Правда, везут оттуда значительно меньше, чем из Китая и Пакистана: 4,9 тыс. тонн за январь–сентябрь текущего года.

К слову, марокканские мандарины действительно одни из самых дорогих. Чтобы выяснить это, мы сравнили расчётную стоимость тонны таких цитрусовых из разных стран. На первом месте оказался товар из Перу, на втором - из Марокко, на третьем - из Египта. Мандаринами с самой невысокой расчётной стоимостью оказались плоды из Пакистана и России.

Одной из причин, по которым Казахстан с 2022 года наращивает импорт мандаринов, стал растущий объём потребления внутри страны. Это можно проследить по результатам выборочных обследований, которые раз в квартал проводят специалисты БНС. В инфографике видно, что за последний год - с третьего квартала 2023-го по третий квартал 2024-го - потребление этих оранжевых фруктов росло каждый квартал.