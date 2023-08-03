  • 3 Августа, 11:53
  • BAIGENEWS

Запах гари в Астане объяснили в ДЧС

Сегодня, 11:00
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inform.kz Сегодня, 11:00
176
Сегодня, 11:00
176
Фото: inform.kz

Загоревшийся сухостой в посёлке под Астаной потушен, передаёт BaigeNews.kz

"2 августа в 17:25 пожарные подразделения ДЧС г. Астаны в количестве 20 человек личного состава и 4-х единицы техники выехали на подмогу в Акмолинскую область на горение сухостоя за посёлком Қаражар", - сообщили спасатели. 

По прибытии установлено, что горит сухостой.

В 03:50 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

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