Запах гари в Астане объяснили в ДЧС
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Сегодня, 11:00Сегодня, 11:00
176
176Фото: inform.kz
Загоревшийся сухостой в посёлке под Астаной потушен, передаёт BaigeNews.kz.
"2 августа в 17:25 пожарные подразделения ДЧС г. Астаны в количестве 20 человек личного состава и 4-х единицы техники выехали на подмогу в Акмолинскую область на горение сухостоя за посёлком Қаражар", - сообщили спасатели.
По прибытии установлено, что горит сухостой.
В 03:50 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
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