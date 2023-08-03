Запах гари в Астане объяснили в ДЧС

Загоревшийся сухостой в посёлке под Астаной потушен, передаёт BaigeNews.kz.

"2 августа в 17:25 пожарные подразделения ДЧС г. Астаны в количестве 20 человек личного состава и 4-х единицы техники выехали на подмогу в Акмолинскую область на горение сухостоя за посёлком Қаражар", - сообщили спасатели.