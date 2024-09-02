Запах большого города: астанчане выступили против строительства КНС вблизи домов

Остановить строительство крупного канализационного сооружения посреди густонаселённого района требуют жители многоквартирных домов в Астане. Они написали петицию против возведения конструкции на пересечении улицы Кумисбекова и проспекта Абая. В ситуации разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Владельцы квартир в жилых комплексах "Алтын Тау", "Ирбис" и "Жеруйык" опубликовали коллективную петицию против строительства канализационного насосного сооружения, которое возводят рядом с их домами.

"Когда мы покупали квартиры, нам говорили, что здесь по плану парк, а не КНС. Мы понимаем, что городу нужна канализационная станция, но прежде чем строить, нужно учитывать и мнение жителей. Запах фекалий, несмотря на фильтры, будет, потому что во всех районах Астаны, где есть КНС – чувствуется невыносимый запах. А КНС, которую хотят построить около нас, имеет огромную производительность - 55 тысяч кубометров в сутки. Представьте, какой здесь будет запах", - жалуется астанчанка Надежда Скоробагатова.

Крупная КНС строится в живописном месте. На расстоянии 270 метров от неё находится водоохранная зона реки Есиль. Такое соседство может быть опасным для экологии, считают местные жители.

"Этот объект находится в 20 метрах от ливневого канала вдоль улицы Айпара. Этот канал соединён с рекой Есиль. Хотя нас уверяют, что риска аварии нет, но в любом случае он существует в случае паводков, повышения уровня воды в реке. Тем более мы сейчас наблюдаем нарушения в строительстве. На видео, снятом нашими жильцами, видно, что они пробурили скважину и траншею без отстойки грунтовых вод. Экскаватор из траншеи сгребает эту воду в ливневый канал через строительный туалет", - говорит Виктория Величко.

В акимате заявили, что оснований для прекращения производства работ нет. Строительство КНС в данной локации было предусмотрено ещё в 2007 году. Участок под него отведён в 2015-м. Также месторасположение станции подтверждено генеральным планом Астаны 2016 года и новым генеральным планом развития города до 2035 года.

"Разработка проектно-сметной документации на строительство КНС и коллектора проводилась в период 2017-2020 годов. Положительное заключение государственной экспертизы проектов получено 27 января 2021 года. Общественные слушания по данному проекту проведены в форме открытого собрания 6 августа 2018 года. В установленном действующим законодательством порядке на момент разработки проект согласован с уполномоченными государственными органами и организациями. Работы по строительству КНС начаты в июне этого года ввиду затянувшихся процедур по освобождению отведённого под строительство земельного участка (изъятие и снос домов). Получено положительное заключение РГП "Госэкспертиза", также уведомление о начале производства строительно-монтажных работ. Таким образом, все разрешительные документы имеются", - сообщили в Управлении коммунального хозяйства акимата Астаны.

Проект госорганами реализуется больше шести лет, однако жители расположенных поблизости трёх домов почему-то узнали о таком соседстве лишь недавно. Причина в том, что пока шла разработка и реализация проекта КНС и общественные слушания, данных жилых комплексов не было даже в проекте.

"Объект был запроектирован ещё в 2018 году. Общественные слушания, в которых приняли участие четыре человека из жителей города и пять человек из госорганов, проходили тоже летом 2018 года. Наших жилых комплексов тогда ещё не было в проекте. Поэтому наше мнение никак не учитывалось", - пояснила активист Величко.

До того как написать петицию, по словам Величко, жители домов провели пять встреч с представителями акимата Сарыаркинского района, управления коммунального хозяйства и генплана. И всё время спор о плохом запахе в Астане заходил в тупик:

"Мы получаем очень противоречивую информацию от госорганов. Нам говорят, что запаха от КНС нет, но при этом на вопрос почему, когда проезжаешь мимо КНС, расположенных в других жилых районах, всегда стоит запах фекалий, не отвечают. И лишь на последней встрече в управлении коммунального хозяйства признались, что это вполне естественно, что в больших городах постоянно присутствует запах канализации. Но мы не хотим этого запаха под окнами нашего дома".

По словам жильцов, в проекте строительства КНС много непонятного. К примеру, ЖК "Ирбис" (дом построенный в 2022 году) расположен буквально в 30 метрах от КНС. Почему не приняты меры по корректировке проектно-сметной документации с учётом новой застройки, вопрошают жильцы. Они требуют провести проверку в отношении законности строительства КНС на пересечении улиц Кумисбекова и проспекта Абая, а также прохождение новой государственной экспертизы.