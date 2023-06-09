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baigenews.kz Сегодня, 21:21
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Сегодня, 21:21
275
Фото: baigenews.kz

Западные компании заинтересованы инвестировать в нашу страну - Куантыров

В столице Казахстана завершился Международный форум "Астана". О его результатах высказался министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передаёт BaigeNews.kz.

"На площадке форума есть комнаты двусторонних переговоров. Все они заняты - В2В, B2G, B2C и так далее. Проведён бизнес форум с американскими IT компаниями: Аpple, Google, Amazon. Очень большой интерес со стороны западных компаний, юго-восточных компаний в нашу страну инвестировать и результат выдавать", - сказал министр.

 
 
 
 
 
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Журналист
Сегодня, 21:21
275
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