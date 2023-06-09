Западные компании заинтересованы инвестировать в нашу страну - Куантыров

В столице Казахстана завершился Международный форум "Астана". О его результатах высказался министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передаёт BaigeNews.kz.

"На площадке форума есть комнаты двусторонних переговоров. Все они заняты - В2В, B2G, B2C и так далее. Проведён бизнес форум с американскими IT компаниями: Аpple, Google, Amazon. Очень большой интерес со стороны западных компаний, юго-восточных компаний в нашу страну инвестировать и результат выдавать", - сказал министр.