Запад Казахстана связали с Россией новой дорогой: время пути сократилось вдвое

Завершается реконструкция стратегического транспортного коридора, связывающего Актюбинскую и Атыраускую области с выходом на Россию на западе, центральную и южную части страны – на востоке. Насколько качественно возводят новую магистраль, выясняла корреспондент BaigeNews.kz.

Дорога стимулирует развитие региона

Магистраль республиканского значения Актобе-Кандыагаш-Макат-Атырау-граница России с выходом на Астрахань реконструируют с 2017 года. Реализацию проекта проводят в несколько этапов.

В первом этапе сделали участок с 100 по 337 км Кандыагаш-Макат, работы продолжались пять лет, теперь там лежит новый асфальт. На втором этапе с 2021-го по 2024 год провели реконструкцию участка с 11 по 100 км Актобе-Кандыагаш. Асфальт уже уложили, заканчивают благоустройство автодороги: электрификацию столбов освещения, нанесение дорожной разметки. Третий участок Атырау-Астрахань длиной 270 км – там до конца этого года должны завершить основные строительные работы.

Важно, что в результате реконструкции повысились технические параметры автодороги. 75,5 км перевели в первую техническую категорию. Ещё 250,9 км – во вторую техническую категорию, то есть две полосы расширили до девяти метров.

"Протяжённость коридора автодороги Актобе-граница России с выходом на Астрахань составляет 884 км. Из них реконструкцией охватили 732 км. От города Актобе до границы России, то есть Астраханской области, уже открыли проезд по новому асфальтобетонному покрытию", – сообщил руководитель управления науки и качества работ Комитета автодорог Министерства транспорта РК Нуртлек Хасенов.

По сведениям Министерства транспорта РК, на новой магистрали возвели 21 автомобильный мост, пять транспортных развязок и путепроводов. Уложили свыше 218 водопропускных труб. Наладили освещение дороги на протяжении 48 км. Чтобы трассу не заносило снегом во время буранов, установили 41 км стационарных железобетонных заборов. Строительство автодороги предоставило рабочие места на несколько лет местным специалистам и подсобным рабочим. Всего задействовали девять асфальтобетонных заводов, более 600 единиц дорожно-строительной техники и свыше 1000 человек.

Участки переделывали

На реализацию проекта выделили 112,9 млрд тенге. Это средства из республиканского бюджета, займы в Азиатском банке развития, Европейском банке реконструкции и развития.

Когда государство вкладывает столь весомые суммы в инвестпроект, важно отлеживать качество работ. Этим занимаются пять организаций. Во-первых, подрядчики проверяют себя сами, основной контроль ведёт технадзор, постоянно находясь на стройке. Во-вторых, к процессу контроля подключили южнокорейскую инженерную компанию Dongsung Engineering Co., Ltd. В-третьих, дважды в неделю берёт пробы на участках строительства областной филиал Национального центра качества дорожных активов. Четвёртая ступень – контроль со стороны местного подразделения нацкомпании "Казавтожол",а пятая – Минтранспорта.

В этом году по требованию заказчика на участке с 50 по 100 км трассы Актобе-Кандыагаш снимали и переукладывали 30 метров автодороги.

"Весной 55-59 дней шли дожди, – объясняет руководитель проекта Актобе-Кандыагаш ТОО "Ассана-ДорСтрой" Сейдахмет Кушабаев. – Из-за неблагоприятных погодных условий попадался переувлажнённый грунт. Из-за этого в одном месте появилась просадка. Нам пришлось снимать три слоя дорожной одежды, просушивать и заново укладывать. Этот метод одобрили инженеры технадзора и центра качества дорожных активов".

Заказчику сообщил о несоответствии нормам уложенного асфальтобетона местный филиал Наццентра качества дорожных активов.

"На участке дороги Актобе-Атырау-Астрахань-граница РФ мы осуществили более 600 инспекционных выездов, – сообщил генеральный директор Наццентра качества дорожных активов Болатбек Айтбаев. – Всего тут отобрали 2,7 тысяч проб различных материалов. В 3,7% выявили различные несоответствия. Подрядчики их полностью устранили".

Всего подрядчики переделали работы на трассе Актобе-Кандыагаш-Макат-граница России по требованию Наццентра на 176,2 млн тенге.

Своё мнение о возведённой автодороге высказал консультант из Южной Кореи компании Dongsung Engineering Co., Ltd Чонк Рак Ин. Четыре года он контролирует качество строительства автодороги на участке Актобе-Кандыагаш вместе с группой иностранных инженеров.

"Качество новой автодороги очень высокое. Я доволен как самим проектом, так и результатом. До окончания строительства ещё остаётся время, но дорога открыта. Это сделано, чтобы предоставить удобства пассажирам проезда", – высказался Чанк Рак Ин.

По мнению иностранца, новая магистраль способна прослужить около 20 лет, если вовремя проводить её ремонт и не допускать проезда транспорта с большим перегрузом. Так, разрешённая нагрузка для передвижения составляет 10 тонн на каждую ось крупногабаритного транспорта.

Трассу оборудуют теплыми "удобствами"

Актюбинская область – территория, где полгода царят холода, пронизывающие ветра, а зимой ещё и бураны со снежными заносами.

Тёплые туалеты отсутствовали в проектах автодорог, выполненных до 2016 года. Сейчас их вносят, но обслуживать тёплые санузлы будут не сотрудники "КазАвтоЖола", а бизнесмены. За счёт содержания тёплых туалетов на трассах они бесплатно получают от филиалов "КазАвтоЖола" земельные участки для развития объектов придорожного сервиса. Предпринимателям это выгодно, так как не потребуется выкупать землю на аукционе.

"На обходе Шубаркудука, возле посёлков Карауылкельды и Ногайты, которые находятся на участке автодороги Кандыагаш-Атырау, уже есть тёплые туалеты модульного типа. Это не капитальные строения с электрическим обогревом, – рассказывает директор Актюбинского областного филиала нацкомпании "КазАвтоЖол" Айбол Данагул. – Их построили местные предприниматели на выделенных нами площадках. В дальнейшем они могут поставить рядом вагончики и торговать".

Кроме того, на трассе Актобе-Кандыагаш предусмотрено возведение восьми площадок для отдыха с обычными холодными уличными туалетами. Застройщик уже определился. Следить за чистотой в холодных туалетах будут уборщицы областного филиала "КазАвтоЖол".

Таким образом, миллиарды, которые потратили на строительство, пошли в дело. Многоступенчатый контроль обеспечил возведение качественного объекта. Уже сегодня магистраль Актобе-Кандыагаш-Макат-граница России с выходом на Астрахань представляет из себя качественную автодорогу, по которой жители и гости страны комфортно и быстро преодолевают сотни километров.

Фото: Рахиля Рыспеккызы