Из-за сильных морозов школьники и часть учащихся колледжей в Астане смогут не ходить на занятия 24 января, передаёт BaigeNews.kz.

"Учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования столицы.