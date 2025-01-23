  • 23 Января, 19:55
  • BAIGENEWS

Занятия отменили в школах и колледжах Астаны

24 января дети будут учиться дистанционно.

Сегодня, 18:20
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:20
Сегодня, 18:20
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Фото: akorda.kz

Из-за сильных морозов школьники и часть учащихся колледжей в Астане смогут не ходить на занятия 24 января, передаёт BaigeNews.kz.

"Учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования столицы.

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