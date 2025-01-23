Занятия отменили в школах и колледжах Астаны
24 января дети будут учиться дистанционно.
Сегодня, 18:20
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Сегодня, 18:20Сегодня, 18:20
272Фото: akorda.kz
Из-за сильных морозов школьники и часть учащихся колледжей в Астане смогут не ходить на занятия 24 января, передаёт BaigeNews.kz.
"Учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования столицы.
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