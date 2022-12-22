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Занятия для части школьников отменят в Астане 23 декабря Сегодня, 21:03
75
Сегодня, 21:03
75

Занятия для части школьников отменят в Астане 23 декабря

Школьники младших классов в Астане могут остаться дома 23 декабря. Об этом сообщили в Управлении образования, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 23 декабря учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении ведомства.

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#образование #непогода #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:03
75
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