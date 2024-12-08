  • 8 Декабря, 22:55
  • BAIGENEWS

Занятия 0-4 классов с первой смены перевели в дистанционный формат в Астане

Причиной стало ухудшение погоды.

Сегодня, 21:43
АВТОР
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dnevnik-ural.ru Сегодня, 21:43
Сегодня, 21:43
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Фото: dnevnik-ural.ru

Школьники 0-4 классов первой смены в Астане будут обучаться в дистанционном формате, передаёт BaigeNews.kz.

"9 декабря 2024 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов ПЕРВОЙ смены переходят на дистанционный формат обучения", — сообщили управлении образования Астаны.

Напомним, в ряде регионов страны "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение.

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