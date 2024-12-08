Занятия 0-4 классов с первой смены перевели в дистанционный формат в Астане
Причиной стало ухудшение погоды.
Сегодня, 21:43
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Сегодня, 21:43Сегодня, 21:43
179Фото: dnevnik-ural.ru
Школьники 0-4 классов первой смены в Астане будут обучаться в дистанционном формате, передаёт BaigeNews.kz.
"9 декабря 2024 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов ПЕРВОЙ смены переходят на дистанционный формат обучения", — сообщили управлении образования Астаны.
Напомним, в ряде регионов страны "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение.
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