Школьники 0-4 классов первой смены в Астане будут обучаться в дистанционном формате, передаёт BaigeNews.kz.

"9 декабря 2024 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов ПЕРВОЙ смены переходят на дистанционный формат обучения", — сообщили управлении образования Астаны.

Напомним, в ряде регионов страны "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение.