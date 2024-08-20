Заняла более 10 млн тенге и пропала: жительницу Косшы подозревают в серии мошенничеств
Сегодня, 17:48
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Сегодня, 17:48Сегодня, 17:48
215Фото: baigenews.kz
Сразу несколько жителей области Акмолинской области заявили в полицию, что знакомая заняла у них крупные суммы и пропала. Подозреваемую в мошенничестве задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В отдел полиции Косшы сначала обратилась жительница Астаны с заявлением о факте мошенничества. Женщина рассказала, что знакомая, злоупотребив её доверием, под предлогом развития малого бизнеса попросила одолжить ей 10 миллионов 750 тысяч тенге, и деньги не вернула.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена подозреваемая, ею оказалась 47-летняя жительница Косшы. Отделом полиции по факту мошенничества проводится досудебное расследование. Установлена причастность подозреваемой еще к пяти аналогичным фактам.
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