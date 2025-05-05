Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Белозеров, переживший трудности послевоенного времени, стал заслуженным работником страны благодаря своим трудовым достижениям. Сейчас в свои 100 лет ветеран не устает делиться мыслями о стране, о жизни и о будущем молодежи. В эксклюзивном интервью BaigeNews.kz он рассказал о своем военном пути, становлении Алматы и необходимости строительства АЭС в Казахстане.

Несмотря на годы, прошедшие со времен войны, Владимир Дмитриевич помнит все - до мельчайших деталей. Каждое воспоминание окрашено переживаниями, болью, но и человеческим достоинством. Он помнит все о тяжелых фронтовых буднях, потерях и тревоге, которую испытывал каждый солдат, даже после отступления с передовой.

Владимир Дмитриевич родился 3 августа 1925 года в городе Чимкенте (ныне –Шымкент). В 1941 году, когда началась война, учился в Железнодорожном училище. В 1942 году его семья переехала в Алтайский край к родственникам.

"Они были земледельцы, земли там хорошие. Мы выращивали картошку - на этом и жили", - вспоминает ветеран.

В семье были родители, сам Владимир и его сестра, которая уже давно ушла из жизни.

В 1943 году 18-летнего Владимира призвали в ряды Советской Армии, он был зачислен в Барнаульское пехотное училище, но окончить его не удалось, так как в июне весь курс отправили на фронт.

"Сначала нас направили под Воронеж, где началась подготовка. Там же была сформирована 92-я гвардейская стрелковая дивизия, 280-й стрелковый полк, 3-я рота, 3-й взвод", - вспоминает ветеран.

От Воронежа бойцы отправились пешком на запад.

"Мы шли на фронт. Дороги пыльные, не асфальтированные, жара, духота, воды не хватало. В деревнях нам говорили: “Не пейте воду, она отравлена”". Утром и вечером ели кашу, а днем – сухари", - рассказывает Владимир Дмитриевич.

Первое боевое крещение произошло в пути. Во время короткого привала солдаты, измученные жарой, разлеглись отдохнуть.

"Самая страшная команда для нас тогда - “Подъём”. Только ляжешь - снова в строй. Мы тогда были 18-летними пацанами, смотрим, над нами низко летит самолет. Видим, что с крестом, но почему-то черным. Не сразу поняли, что немецкий. Очередь - одна, вторая - и все. Кучу накрыл. Тогда было много погибших и раненых", - вспоминает ветеран.

Это было в Украине. После авианалета их перебросили в лесок, где Владимир стоял с пулеметом, как второй номер. По уставу он должен был стоять, а ему на плечо нужно было выставить пулемет, как вдруг послышался гул. Все напряглись, готовились к атаке. Но оказалось, это просто приехал командир полка на машине.

"Первый номер пулемета расслабился, уронил оружие. Пуля просвистела рядом с моей головой. Вот это и было наше боевое крещение", - вспоминает пулеметчик.

После этого бойцы стали передвигаться только ночью. Перед рекой Днепр километров за 30 уже начались настоящие бои.

"Немцы заняли оборону на высоком правом берегу, а мы были как на ладони на левом. Переправлялись ночью - кто на лодках, кто на плотах.Освещение – ракеты и пулеметный огонь… Был страшная перестрелка. Словно сетка из пуль висела в воздухе. Когда оставалось несколько метров до берега, рядом разорвался снаряд. Я получил ранение в плечо и контузию. После освобождения никаких удобств не было. А ночью Харьков еще бомбили немецкие бомбардировщики. В госпитале мы только и думали: хоть бы не по нам", - вспоминает ветеран.

После ранения он долго лечился в госпитале и не смог вернуться на фронт. Заключение медицинской комиссии было однозначным: не годен к строевой службе. Но, несмотря на все испытания, он вернулся к жизни.

Когда закончилась война, он был уже дома. Весть о Победе застала его среди родных, но сердце по-прежнему было на фронте.

"Это была радость со слезами. Люди выходили на улицу, обнимались. Кто-то знал, что их родные не вернутся, и плакал от боли. А кто-то - от радости, что остались живы. Всё было по-настоящему", - вспоминает фронтовик.

За боевые заслуги в годы войны ему были вручены ордена Отечественной войны - сначала фронтовой Орден Красной Звезды за форсирование Днепра, а позже - юбилейные, за верность и участие в великом деле Победы.

Алматы - город, ставший родным

После демобилизации Владимир Дмитриевич включился в жизнь с полной отдачей, сначала он вернулся в родной Чимкент, а потом переехал в Алма-Ату. В те времена, еще не было нормальных домов. В городе, где он родился основном стояли дуалы и мазанки - глиняные хижины, и все жили в условиях, которые, можно сказать, были далеко от современных стандартов. Брат его друга Феди уехал в Алма- Ату, и приезжая в отпуск, часто рассказывал об этом городе.

"Его рассказы о Алматы сильно меня заинтриговали. Я всегда мечтал попасть туда и увидеть этот город своими глазами. Когда я женился и начал самостоятельную жизнь, я принял решение ехать в Алма-Ату. Это было непростое решение, но я не жалел ни секунды. В 1950 году я приехал в этот город, и хотя для меня он сначала казался большой деревней по сравнению с Москвой, я сразу почувствовал, что это место будет для меня родным, я полюбил этот город. Даже спустя десятилетия, несмотря на то, что Алматы стал загазованным, пыльным и шумным, я все равно его люблю, потому что он стал частью моей жизни. Здесь все могут найти себе место. А за городом, на даче, можно наслаждаться тишиной и природой", - вспоминает ветеран.

В 1965 году Владимир Дмитриевич поступил в Московский государственный индустриальный институт. После окончания, он вернулся в Алматы, где начался его яркий профессиональный путь. Он проработал 28 лет на Алматинском комбинате строительных материалов, последовательно занимая посты мастера, начальника смены и начальника цеха. Его заслуги были отмечены орденом Ленина - одной из высших государственных наград.

"Орден Ленина просто так не дают. Мне его дали за вклад в развитие строительства, за участие в программе по переселению людей из землянок в дома. В 1950-е годы Алма-Ата была, как большая деревня. Там, где сейчас Центральный стадион, были норы в земле, без окон, только дверь. Там и жили. У нас тогда был лозунг: переселить людей из землянок в нормальное жилье. Работы было много. Мы поднимали жилье, возводили дома, комбинаты, новые цеха. Я этим жил", - рассказывает ветеран.

Посвятив комбинату почти три десятилетия, он вышел на пенсию.

Семья – главное богатство

Семья ветерана - его опора. Он с теплом вспоминает первую супругу Валентину Захаровну, рассказывает о детях, внуках и правнуках. Первая жена работала бухгалтером. Вместе они воспитали двоих детей - сына и дочь. В 2011 она ушла из жизни. И после ее смерти судьба вновь свела его с близким человеком - Тамарой Ивановной. Они познакомились давно, Владимир Дмитриевич играл в шахматы с ее супругом, который тоже умер в 2011 году. Так они с Тамарой Ивановной сблизились: часто созванивались, поддерживали друг друга, а позже объединились.

У Владимира Дмитриевича есть внуки и правнуки, а теперь - даже проправнучка, которая скоро пойдет в школу.

"По линии сына у меня один правнук, у него дочка. По линии дочери - внук и трое его детей. Семья у нас большая. Мои дети - это моя гордость. Я надеюсь, что их ждет светлое будущее и хочу, чтобы они понимали, насколько важен труд, семья и уважение к прошлому", - говорит он с гордостью.

Из архива семьи ветерана.

Журналисты часто спрашивают его о секрете долголетия, но Владимир Дмитриевич на этот вопрос отвечает с добрым юмором и скромностью. Он живет полной жизнью, остается активным, ежедневно выходит на прогулки и занимается гимнастикой, а в летнее время – живет на даче.

"Я, можно сказать, ещё здоровый по годам. Большинство моих сверстников из нашего района уже не встают с постели, а я еще двигаюсь, хожу на прогулку. Занимаюсь гимнастикой 60 лет, каждый день. Если пропускаю, сразу чувствую себя нездоровым. Долголетие - это не случайность. Это результат всей жизни, каждого дня, каждое усилие. Важно верить в себя, любить жизнь и свою страну. Я живу с теми ценностями, которые воспитывал в себе. И надеюсь, что мои дети, внуки, правнуки смогут идти этим путем", - говорит ветеран.

Шахматы - еще одна страсть, которая позволила ему развивать умственные способности и оставаться активным в зрелые годы. Он увлекся шахматами еще в молодости, и это увлечение оставалось с ним на протяжении всей жизни. Шахматная доска для него - это не просто игра, а философия жизни, умение просчитывать шаги наперед.

"Шахматы учат не только стратегии, но и терпению, вниманию. Это как жизнь: каждый ход имеет значение, а правильное решение - залог успеха", - говорит фронтовик.

Все, что он пережил, каждое испытание на фронте, каждый день работы и жизни после войны - это часть его философии. Владимир Дмитриевич знает, как важно оставаться стойким и верным своим принципам. Его жизнь - это пример мужества, любви к родине и своему делу.

Общественная деятельность и наставления

Уже долгие годы Владимир Дмитриевич активно участвует в патриотическом воспитании молодежи. Он является почетным гостем мероприятий в Алматинской военно-технической школе, где делится своими воспоминаниями о войне и жизни. Его рассказы о фронтовых буднях и испытаниях вдохновляют молодое поколение на любовь к Родине и уважение к истории.

Владимир Дмитриевич отмечает, что молодежь часто ищет быстрые пути к успеху, но настоящий путь всегда долгий и сложный. Он говорит, что важно учиться, работать и не бояться трудностей.

"Молодежи нужно заниматься своим здоровьем - бегом, зарядкой, здоровым образом жизни. Не пить, не курить, не увлекаться наркотиками, потому что это все ведет к болезням и ранней смерти. Надо понимать, что каждый день - это шаг вперед. Все, что вы сегодня делаете, повлияет на ваше будущее. Живите честно, трудитесь честно, не ищите легких путей. В жизни всегда будет много испытаний, но каждый из них делает нас сильнее. И самое важное - не забывайте ценить то, что имеете", - советует ветеран.

Понимание ответственности, самодисциплина, уважение к родным и близким — вот что Владимир Дмитриевич считает основой здорового общества.

Он также много размышляет о дальнейшем развитии страны.

"Недавно был вопрос - строить ли атомную электростанцию в Казахстане. Большинство проголосовало "за", и я полностью поддерживаю это решение. За 35 лет нашей независимости надо было построить не одну, а три атомных электростанции. Целый кластер. У нас есть ресурсы - руда, уран, все необходимые элементы. Почему мы продаем уран и другие природные ресурсы, а взамен покупаем электроэнергию у соседей? У нас должно быть свое производство, свои электростанции. Мы бы не только использовали свою энергию, но и могли бы её продавать. Это будет выгодно и для нас, и для соседей. Мы отстаем в этом вопросе. Нам нужны АЭС, чтобы развивать экономику, строить заводы и фабрики", - считает ветеран.

Владимир Дмитриевич - это пример человека, который, несмотря на тяжесть войны и трудности жизни, сумел не только выжить, но и построить успешную карьеру, внести вклад в развитие своего города и страны. Его любовь к Алматы и Казахстану, его преданность здоровому образу жизни и глубокая забота о будущем страны, особенно о развитии энергетической инфраструктуры, остаются актуальными и важными уроками для следующего поколения. Он верит в силу молодёжи и в то, что Казахстан, несмотря на все вызовы, имеет все шансы на процветание, если будет разумно использовать свои природные богатства и заботиться о своём будущем.