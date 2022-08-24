Занимались в подвалах и магазинах - прокуроры выявили крупный ущерб при проверке программы ArtSport в ВКО

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Ущерб почти на восемь миллионов тенге установлен прокурорами в Восточно-Казахстанской области при проверке подушевого финансирования спортивных секций и творческих кружков, передаёт BaigeNews.kz.

C мая 2021 года благодаря программе ArtSport у детей в ВКО появилась возможность бесплатно посещать тренировки и кружки. На это из бюджета региона выделили 1,4 миллиарда тенге.

133 поставщика услуг организовали в области 57 видов секций и кружков. Их посещали 12 154 ребёнка. Число желающих заниматься бесплатно растет. Прямо пропорционально увеличивается и количество нарушений, допускаемых поставщиками, отметили в прокуратуре.

"Несовершенство платформы аrtsport.edu.kz, что позволяет отдельным поставщикам, используя мошеннические схемы, получать бюджетные средства за фактически не оказанные услуги. Выявлены такие нарушения как оплата за детей, не посещавших занятия, двойная оплата тренерам, не проведение занятий. На сегодня нами установлен ущерб почти на восемь миллионов тенге. Сейчас принимается процессуальное решение", - сообщили в прокуратуре региона.



После начатой надзорным органом проверки, заявленное количество детей вдруг снизилось почти вдвое, что поспособствовало ежемесячной экономии более 17 миллионов тенге из бюджета.



Отметили прокуроры и другой проблемный момент - несоответствие помещений для проведения занятий санитарным и противопожарным нормам.

"Из 136 помещений 71 не соответствует целевому назначению - занятия проводятся в необорудованных залах, квартирах, подвалах, магазинах, частных жилых домах. Это создаёт реальную опасность для здоровья более 12 тысяч детей", - заявили прокуроры.

Ранее сообщалось о том, что на программу ArtSport акимат Нур-Султана выделит дополнительно три миллиарда тенге.

Комментируя реализацию программы Президент Казахстана отметил, что это было стратегически правильное решение, однако "начались перерасходы средств, мошенничество, откровенное хищение".

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев недавно заявил, что казахстанские дети продолжат бесплатно заниматься спортом и творчеством. Ведётся интеграция платформы программы с Национальной образовательной базой данных (НОБД).