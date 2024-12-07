Зангар Нурланулы выиграл третий трофей ITF
В финале он уверено обыграл представителя Нидерландов.
Сегодня, 17:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
128Фото: ФТК
В латвийском городе Айзкраукле завершился юниорский турнир под эгидой ITF J100 Aizkraukle, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Зангар Нурланулы, занимающий в юниорском рейтинге ITF 77-е место, в финале уверено обыграл представителя Нидерландов Хайде Шонмаркса (165 ITF Juniors) со счетом 6:3, 6:2. В прошлом году на этом же турнире казахстанец играл в финале и уступил, но в этом году смог завоевать заветный титул.
Для 16-ти летнего Зангара это уже третий трофей ITF Juniors в 2024 году и пятый в карьере в одиночном разряде.
Самое читаемое