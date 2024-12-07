В латвийском городе Айзкраукле завершился юниорский турнир под эгидой ITF J100 Aizkraukle, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Зангар Нурланулы, занимающий в юниорском рейтинге ITF 77-е место, в финале уверено обыграл представителя Нидерландов Хайде Шонмаркса (165 ITF Juniors) со счетом 6:3, 6:2. В прошлом году на этом же турнире казахстанец играл в финале и уступил, но в этом году смог завоевать заветный титул.

Для 16-ти летнего Зангара это уже третий трофей ITF Juniors в 2024 году и пятый в карьере в одиночном разряде.