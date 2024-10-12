Зангар Нурланулы выиграл четвертый в карьере трофей ITF Juniors

В Шымкенте завершился юниорский турнир серии ITF J200 Shymkent Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Зангар Нурланулы (149 ITF Juniors) в финале обыграл серба Николу Йовича (95 ITF Juniors) со счетом 7:5, 6:1. В первой партии казахстанец проигрывал 4:5 и серб подавал на сет, но Зангар вернул потерянную подачу, а затем выиграл партию.

На пути к победе в турнире, Нурланулы обыграл сильных соперников, которые стоят выше него в юниорском рейтинге, а в 1/4 финала он одолел первого сеянного соревнования.

Для Зангара это уже четвертый одиночный титул на турнирах ITF Juniors. Ранее он дважды побеждал в Турции (J100 и J30) и один раз в Словакии (J30).