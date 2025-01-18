В Мельбурне стартовал юниорский турнир Australian Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанец Зангар Нурланулы, занимающий 39-ю строчку в мировом юниорском рейтинге, в первом круге обыграл австралийца Николаса Бейкера, который получил от организаторов турнира wild card, со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

Примечательно, что Зангар еще ни разу в карьере не проигрывал австралийским игрокам. В 2023 году на отборе Juniors Davis Cup Нурланулы победил Макфадзена – 5:7, 6:3, 6:1. В 2024 году также на отборе Juniors Davis Cup он обыграл сына легендарного Лейтона Хьюита - Круза 6:1, 6:0.

Во втором круге казахстанец сыграет против 21-ой ракетки мира рейтинга ITF Juniors болгарина Александра Васильева.

Завтра свой путь на турнире начнет четвертая ракетка мира юниорского рейтинга, второй сеянный Juniors Australian Open Амир Омарханов. Казахстанцу будет оппонировать американец Матисс Фарзам (45 ITF Juniors).