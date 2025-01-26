В Жамбылской области спасатели успешно завершили операцию по оказанию помощи водителю фуры, застрявшему на Кордайском перевале из-за сильных морозов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сотрудники ДЧС выехали к месту происшествия на специальном внедорожнике "Трэкол". Спасатели выяснили, что водитель грузовика находился в крайне сложных условиях.

"Из-за длительного холода топливо в автомобиле замёрзло, и мужчина провёл пять суток на дороге. Спасатели оперативно доставили пострадавшему необходимую помощь, проверили его состояние здоровья и помогли восстановить работоспособность транспортного средства", — говорится в сообщении МЧС.

Спасённый мужчина поблагодарил МЧС за своевременную поддержку и профессионализм спасателей.