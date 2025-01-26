  • 26 Января, 09:04
  • BAIGENEWS

Замёрзло топливо: пять суток провёл дальнобойщик на трассе в Жамбылской области

Водителю фуры помогли спасатели.

Сегодня, 08:31
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 08:31
Сегодня, 08:31
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Фото: МЧС РК

В Жамбылской области спасатели успешно завершили операцию по оказанию помощи водителю фуры, застрявшему на Кордайском перевале из-за сильных морозов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сотрудники ДЧС выехали к месту происшествия на специальном внедорожнике "Трэкол". Спасатели выяснили, что водитель грузовика находился в крайне сложных условиях. 

"Из-за длительного холода топливо в автомобиле замёрзло, и мужчина провёл пять суток на дороге.  Спасатели оперативно доставили пострадавшему необходимую помощь, проверили его состояние здоровья и помогли восстановить работоспособность транспортного средства", — говорится в сообщении МЧС.

Спасённый мужчина поблагодарил МЧС за своевременную поддержку и профессионализм спасателей.

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