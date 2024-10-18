Зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района освобождены от должностей

Генеральный прокурор Казахстана подписал приказ об увольнении зампрокурора Алматинской области и прокурора Талгарского района, передаёт BaigeNews.kz.

"18 октября заместитель прокурора Алматинской области Бакиров С.С. и прокурор Талгарского района Бекманов Е.К. освобождены от занимаемых должностей", - сказано в сообщении.

Основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Полата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану.

Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Позже первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов отчитались о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе.