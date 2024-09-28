Заморозки, туман и пожарная опасность: где в Казахстане ждать штормовую погоду
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По прогнозам "Казгидромета", 29 сентября на большей части территории страны сохранится прохладная погода без осадков. По РК ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре страны – туман, на юге – пыльная буря, передаёт BaigeNews.kz.
Ночью на севере, юге, в предгорных районах Алматинской, на севере, в горных районах Жамбылской областей, на севере, в центре области Жетісу ожидаются заморозки 2-3 градуса, на севере Западно-Казахстанской области сохраняются заморозки 2 градуса.
В Актюбинской, Карагандинской областях, на востоке области Улытау, на востоке области Жетысу, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской, на востоке, в центре области Абай, на востоке Мангистауской области сохранится высокая пожарная опасность.
В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, области Улытау, на юге области Абай, на западе, севере, в центре области Жетысу, на западе, востоке Карагандинской, на западе, юге, в центре Актюбинской сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны.
В Астане 29 сентября ночью и утром ожидается туман, а также ночью и утром на западе, севере Карагандинской области, на западе, юге, востоке Акмолинской области.
Днём на западе, юге Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, восточный порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области сохраняются заморозки 2 градуса.
Днём в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью в центре, на востоке области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, в центре, на востоке области 25 м/с.
В Кызылорде днём ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем 15-20 м/с.
В Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с.
В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20, днем в районе Алакольских озёр 23-28 м/с.
29 сентября на севере, западе, в центре Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается пыльная буря.
В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юго-востоке, в центре области 15-20 м/с.В Актау ожидается ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-18 м/с.
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