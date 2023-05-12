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Сегодня, 22:46
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78Фото: pixabay.com
Заморозки, снег, град - погода на выходные в Казахстане
Синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода в выходные на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. Ночью 15 мая на востоке республики - осадки (дождь, снег). Сильные дожди ожидаются 13 мая на севере, 14 мая в южных регионах, 14-15 мая на юго-западе страны", - говорится в прогнозе.
В целом по Казахстану прогнозируется колебание температуры воздуха. 14-15 мая в северной половине страны в ночные часы будут заморозки - 1-3 градуса.
По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури.
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