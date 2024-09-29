Заморозки, пыльную бурю и ветер обещают синоптики казахстанцам в понедельник

По прогнозам "Казгидромета", 30 сентября на большей части территории Казахстана сохранится погода без осадков. Лишь днем на юге, юго-востоке страны с атмосферными фронтами ожидается дождь с грозой. По РК ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, в центре страны – туман, на юге – пыльная буря, передаёт BaigeNews.kz.

Ночью в горных, предгорных районах Алматинской, на севере, в горных районах Жамбылской областей, на севере, в центре области Жетысу сохраняются заморозки 2-3 градуса.

В Актюбинской, Карагандинской областях, на востоке области Улытау, на востоке области Жетысу, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской, на востоке, в центре области Абай, на востоке Мангистауской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на юге области Абай, на западе, севере, в центре области Жетысу, на севере, востоке Алматинской, на западе, юге, в центре Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

30 сентября в Атырауской области ожидается ветер юго-восточный на западе области порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный ночью в центре, на юге области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, в центре области 23-28 м/с. В Кызылорде временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15-20 м/с.

Днём на западе Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.

Днём на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с.