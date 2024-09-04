Заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане
Сегодня, 18:30
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Сегодня, 18:30Сегодня, 18:30
109Фото: baigenews.kz
Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"По-прежнему на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, идут дожди с грозами. На севере и востоке республики временами сильные дожди. Ночью 7 сентября в горных районах востока и юго-востока страны ожидаются дождь, снег", - говорится в сообщении.
Лишь на западе Казахстана с отрогом северо-западного антициклона ожидается погода без осадков.
По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.
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