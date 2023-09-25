Заморозки прогнозируют синоптики в ближайшие три дня в Казахстане
Вчера, 21:03
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Вчера, 21:03Вчера, 21:03
448Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"В ближайшие дни с ложбиной Северного циклона на северо-западе, севере и в центре республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Лишь на западе Казахстана с влиянием Северо-западного антициклона будет без осадков", - говорится в прогнозе.
Ночью и утром в горных районах юга и юго-востока республики ожидается туман.
На востоке страны в ночные часы всё ещё сохраняются заморозки до 1-3 градусов.
В температурном режиме значительных изменений не произойдёт.
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