Заморозки прогнозируют синоптики на юге Казахстана

В ночное время суток на юге и юго-востоке страны в отдельных районах ожидаются заморозки от 1 до 3 градусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

По данным Казгидромет, в ближайшие трое суток на северо-западе, севере, востоке, в центре, а также в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, сильные осадки прогнозируются 16 октября в Восточно-Казахстанской области.

На западе и юге республики, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, ожидается погода преимущественно без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы и усиление ветра.

На большей части республики днем столбики термометров достигнут отметки 10-20 тепла. Ночью на юге и юго-востоке страны в отдельных районах ожидаются заморозки 1-3 градуса.