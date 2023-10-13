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Заморозки прогнозируют синоптики на юге Казахстана

Сегодня, 13:13
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Baigenews.kz Сегодня, 13:13
Сегодня, 13:13
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Фото: Baigenews.kz

В ночное время суток на юге и юго-востоке страны в отдельных районах ожидаются заморозки от 1 до 3 градусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

По данным Казгидромет, в ближайшие трое суток на северо-западе, севере, востоке, в центре, а также в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, сильные осадки прогнозируются 16 октября в Восточно-Казахстанской области.

На западе и юге республики, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, ожидается погода преимущественно без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы и усиление ветра.

На большей части республики днем столбики термометров достигнут отметки 10-20 тепла. Ночью на юге и юго-востоке страны в отдельных районах ожидаются заморозки 1-3 градуса. 

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