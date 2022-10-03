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pixabay.com Сегодня, 23:15
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Фото: pixabay.com

Заморозки ожидаются в южных регионах Казахстана

Заморозки ожидаются 4 октября в четырех регионах республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью 4-6 октября в горных районах Жамбылской области - заморозки 2 градуса.

Ночью 4 октября на севере Кызылординской области сохраняются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы - заморозки 2 градуса.

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#прогноз погоды
Журналист
Сегодня, 23:15
45
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