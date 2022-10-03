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Сегодня, 23:15
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Заморозки ожидаются в южных регионах Казахстана
Заморозки ожидаются 4 октября в четырех регионах республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются заморозки 3 градуса.
Ночью 4-6 октября в горных районах Жамбылской области - заморозки 2 градуса.
Ночью 4 октября на севере Кызылординской области сохраняются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы - заморозки 2 градуса.
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