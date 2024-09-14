Заморозки и туман: в некоторых регионах Казахстана снова объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 15 сентября на большей части территории страны ожидается погода без осадков. На севере, северо-востоке, юго-востоке, в центре страны пройдут дожди, грозы, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей. На севере, востоке, в центре, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы ожидается туман.

В Актюбинской области, в области Улытау, на западе области Жетысу, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке, северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, в центре Карагандинской, на юге, западе Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на востоке Карагандинской, на севере, юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге области Абай, на севере, в центре области Жетысу, на юге Актюбинской области сохранится, на севере, востоке Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.

15 сентября ночью и утром на севере в центре области Абай ожидается туман. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

15 сентября ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днём на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром туман.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман.

Днём на юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный днём порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 15 сентября днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза.

Днём на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на западе, севере, в горных районах области 15-20, днем на горных перевалах области порывы 23 м/с.

Днём в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью в центре, на востоке области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, в центре, на востоке области 23 м/с. В Кызылорде днём ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

Днём в центре, на юге Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-18 м/с.