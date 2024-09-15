Заморозки и пыльные бури: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны

По прогнозам "Казгидромета", 16 сентября на большей части территории страны сохранится погода без осадков. На севере, северо-западе, востоке, в центре страны пройдут дожди с грозами, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей. На севере, востоке, в центре, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы ожидается туман.

На востоке, в центре области Абай, Восточно-Казахстанской, на севере Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, в горных районах области Жетысу ожидаются заморозки 1-2 градуса.

В Актюбинской области, в области Улытау, на западе области Жетысу, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке, северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, в центре Карагандинской, на юге, западе Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на востоке Карагандинской, на севере, юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге области Абай, на севере, в центре области Жетысу, на юге Актюбинской, на севере, востоке Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

16 сентября в области Улытау ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Днём в центре Кызылординской области и Кызылорде ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке ожидается туман. Ветер северо-восточный порывы 15-20, временами 23 м/с. В Караганде ожидается гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный утром и днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, юге, в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Актобе ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный днем на западе, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Ночью на востоке, в центре области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Ночью на востоке, в центре области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью на севере Северо-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днём на западе, юге Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем в горных районах области гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.