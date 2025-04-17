Почти весь Казахстан охватили заморозки и дожди — объявлено штормовое предупреждение
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
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В Астане, Шымкенте и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, туман, заморозки и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.
Снег, дождь, гололед, туман и ветер ожидаются в Павлодарской, Костанайской областях, ВКО и области Абай.
Туман накроет Улытау.
Дождь, снег, гололед и ветер прогнозируются в СКО, Акмолинской и Карагандинской областях.
Дождь, снег, туман и ветер – в Костанайской области.
Заморозки и ветер – в Актюбинской области.
Дождь, снег и ветер стали причинами штормового предупреждения в Астане.
Заморозки – в ЗКО.
Пыльная буря и ветер – в Кызылординской области.
Гроза, туман и ветер – в Жамбылской области.
Сильный дождь, гроза, пыльная буря и ветер – в Туркестанской области. Гроза и ветер – в Шымкенте.
Туман, гроза и ветер прогнозируются в Жетысу.
В СКО продолжается повышение уровня воды (за сутки на 8 см). Уровень воды на 8:00 составил 1056 см (опасный уровень – 1100 см). При достижении этого уровня пос. Заречный возможно подтопление части строений. Подъем уровня воды на реке обусловлен переливом воды через гребень плотины Сергеевского водохранилища. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.
В ВКО продолжится дальнейшее интенсивное снеготаяние. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках за счет добегания талого стока с ручьев, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. В связи с этим возможны разливы и подтопления.
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