Заморозки, ветер и дожди: казахстанцев предупредили о штормовой погоде

По прогнозам "Казгидромета", 23 сентября в Казахстане сохранится неустойчивый характер. На большей части территории страны пройдут дожди, на юго-западе, юго-востоке с грозами, передаёт BaigeNews.kz.

На западе, юге республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По РК ожидается усиление ветра, на западе, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы – туман.

В Актюбинской, Карагандинской областях, в области Ұлытау, на западе области Жетісу, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, на западе, в центре Алматинской областей, на востоке области Абай сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, на севере, юге области Ұлытау, на юге области Абай, на севере, в центре области Жетысу, на западе, востоке Карагандинской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

23 сентября в Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер северо-западный, западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20м/с. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В Костанае 23 сентября ожидается ветер северо-западный, западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

23 сентября ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с, на севере, востоке области временами 23 м/с. В Кокшетау ожидается ветер западный временами порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. В Актау ожидается гроза.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса. В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ожидается ветер юго-западный на западе, севере 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре сохранится высокая пожарная опасность. г. Усть-Каменогорск: 23 сентября ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный днем порывы 15-18 м/с.

В Астане ветер северо-западный временами порывы 15-20 м/с.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный днем 15-20, на западе, в центре области порывы 23 м/с. Ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный днем порывы 15-18 м/с.