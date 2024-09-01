Заморозки, дождь и туман: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны

По прогнозам "Казгидромета", 2 сентября на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, на востоке, юго-востоке страны сильные дожди, град, шквал, передаёт BaigeNews.kz.

На западе, северо-западе, севере республики под влиянием отрога антициклона – погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. На северо-западе, севере РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман. На юге страны –пыльная буря.

На севере Северо-Казахстанской, на севере, востоке Акмолинской, Карагандинской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В областях Абай, Улытау, Жетысу, на западе Западно-Казахстанской, в центре, на востоке Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге, в центре области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны.

В Астане 2 сентября ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. Ветер западный днем 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается гроза.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ВКО ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днём в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Кызылорде днём ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, в центре области Абай ожидается сильный дождь. На большей части области ожидается гроза, днем на севере, в центре области град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь, на севере, юге, в горных районах гроза. Ветер северо-восточный на севере, юге, в горных районах порывы 15-20, временами 25 м/с. В Алматы утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, шквал, во второй половине дня с переходом в мокрый снег. На большей части области гроза. Ветер западный, северо-западный утром и днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер северный, северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На востоке Восточно-Казахстанской области ночью ожидается переход дождя в мокрый снег, заморозки 2 градуса. На севере, востоке области днем ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днём на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается временами сильный дождь, гроза. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на западе области 15-20 м/с.

Днём в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 02 сентября в горных районах области гроза, град, шквал. 2-3 сентября ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер восточный, юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Днём в Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный 15-20, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В В Петропавловске ожидается ветер западный днем 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.