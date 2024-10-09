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Замначальника отдела полиции посадили под домашний арест в ЗКО

Сегодня, 15:52
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polisia.kz Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
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Фото: polisia.kz

Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении замначальника отдела полиции Жанибекского района, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров сообщил, что мужчину подозревают в завладении обманным путём деньгами главы крестьянского хозяйства в сумме 400 000 тенге за покровительство при реализации скота на территории района.

"С санкции суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд. Выявление проводилось совместно с органами внутренних дел", - уточнил Бигайдаров.

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