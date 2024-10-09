Замначальника отдела полиции посадили под домашний арест в ЗКО

Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении замначальника отдела полиции Жанибекского района, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров сообщил, что мужчину подозревают в завладении обманным путём деньгами главы крестьянского хозяйства в сумме 400 000 тенге за покровительство при реализации скота на территории района.