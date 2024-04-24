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Замминистра обороны России задержали по подозрению в получении взятки

Сегодня, 08:37
АВТОР
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grozny-inform.ru Сегодня, 08:37
Сегодня, 08:37
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Фото: grozny-inform.ru

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщил Следственный комитет, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC.

Подробностей о деле в отношении Иванова пока нет. В сообщении СКР говорится, что дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса - речь в ней идет о взятке в особо крупном размере, то есть от 1 млн рублей.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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