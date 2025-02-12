Заместитель министра обороны Казахстана Шайх-Хасан Жазыкбаев выступил с разъяснением касательно информации, распространяемой в социальных сетях о массовых случаях смертей среди срочных военнослужащих. По его словам, данные о десятках и сотнях трагедий в армии не соответствуют действительности, передает BaigeNews.kz.

"У нас есть статистика. Мы всё тщательно рассматриваем. Но согласно официальным данным, с 2020 года, несмотря на то что количество срочных военнослужащих увеличилось до 12 тысяч, уровень смертности ежегодно снижается", - заверил Жазыкбаев.

Он также прокомментировал слухи о росте суицидов среди военнослужащих.

"По моему мнению, в прошлом году было зафиксировано три случая суицида. И это касается только срочных военнослужащих. Цифры, которые распространяются в социальных сетях - 90-272 случая в год — это искажённые данные", - подчеркнул замминистра.

Касаясь вопросов дисциплины и наказаний в армии, Жазыкбаев отметил, что все меры принимаются строго в соответствии с законодательством и внутренними нормативными актами.

"В отношении наказаний применялись меры в соответствии с приказом Министерства обороны. Я сам получил выговор. В Вооружённых силах, согласно уставу, устные и письменные замечания имеют одинаковую силу", - добавил он.

В завершение своего выступления Шайх-Хасан Жазыкбаев заверил, что Министерство обороны продолжает работу по обеспечению безопасности и благополучия военнослужащих, а также призвал не верить непроверенной информации из социальных сетей.