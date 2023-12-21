Замминистра МВД прокомментировал ход следствия по делу Салтанат Нукеновой
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Вице-министр МВД Марат Кожаев прокомментировал, как продвигается дело об убийстве Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.
"Не могу сказать, что всё готово на сегодняшний день. Пусть закончатся расследования, следователи закроют дело. Обе стороны должны будут ознакомиться с документами. Затем дело будет направлено в суд. Это всё займёт время", — сказал он.
Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Ряд СМИ сообщил, что к смерти женщины причастен её муж - бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.
В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.
В управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения.
После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.
Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство".
Прощание с Салтанат состоялось 11 ноября в Павлодаре.
Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а в суде Шымкента объяснили причину, по которой Куандыка Бишимбаева, осужденного на 10 лет за неоднократное получение взяток, освободили раньше срока.
В столичном департаменте полиции сделали заявление о расследовании дела. Между тем, родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявили, что опасаются, что дело могут "замять".
12 ноября был арестован директор ресторана "Гастро-центр", где была убита Салтанат Нукенова.
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