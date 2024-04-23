“Заминировавшего” собственную школу подростка осудили в Темиртау

Подростка ограничили в свободе из-за шутки о минировании школы в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 6 декабря 2023 года. В Управление по чрезвычайным ситуациям Темиртау позвонил неизвестный и сообщил, что в одной из школ города заложено взрывное устройство.

Из учебного заведения срочно эвакуировали детей и педагогов. Во время осмотра полицейские взрывное устройство не обнаружили.

Сотрудники группы по противодействию экстремизму города задержали “минёра” – им оказался 15-летний учащийся этой же школы, который, воспользовавшись мобильным телефоном одноклассника, сделал тревожный звонок. По словам подростка, он так “пошутил”.

Было возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся акте терроризма. По окончании следствия все материалы направлены на рассмотрение в суд.

По предложению гособвинителя, учитывая возраст подсудимого и его раскаяние, заключено процессуальное соглашение в форме сделки. Вынесен приговор – один год ограничения свободы.

На осуждённого возложены обязанности – не покидать с 22:00 до 6:00 место постоянного проживания, не менять без уведомления служб пробации места жительства, работы, учёбы. Также ему запрещены посещения развлекательных заведений, ночных клубов, баров, кафе, ресторанов, игровых заведений, специализированных магазинов, где продают алкоголь. И необходимо исключить общение с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни.

В случае нарушения этих ограничений или совершения новых противоправных действий условный срок может быть заменён на реальный.

Приговор вступил в законную силу.