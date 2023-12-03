"Заминировавшего" школу жителя Атырау освободили от ответственности из-за болезни

Житель Атырау по телефону соощил, что в одной из школ заложена бомба. По информации департамента полицииобласти звонившим оказался 27-летний житель города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

При проверки учебного заведения взрывное устройство не нашли.

В полиции рассказали, что мать, сообщившего о ложном теракте в суде сказала, что её сын болен. В день происшествия он вышел из больницы и его состояние ухудшилось. Подобный случай уже был, парень не знал, куда звонит.

"По заключению судебно-психиатрической экспертизы подтверждено, что данный гражданин страдает хроническим психическим расстройством "параноидальная шизофрения непрерывного типа, с постоянным дефектом", – сообщили в ДП Атырауской области.

Подозреваемый освобождён от уголовной ответственности, ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.