Замглавы таможенного поста осудили в Астане

В Астане суд вынес приговор заместителю руководителя таможенного поста за получение взятки и предпринимательнице за ввоз контрабандного груза и дачу взятки, передаёт BaigeNews.kz.

"Т., будучи заместителем руководителя таможенного поста, получила взятку в размере 1 060 000 тенге за контрабандный ввоз гражданкой Д. через таможенную границу авиасообщением "Стамбул-Астана" незадекларированных золотых изделий и медикаментов, а последняя передала названное денежное вознаграждение", - сообщили суть предъявленного обвинения в суде.

Подсудимые вину признали, чистосердечно раскаялись.

Приговором суда Т. признана виновной по части 2 статьи 366 УК РК с назначением наказания в виде штрафа в размере 60-кратной суммы взятки (63 600 000 тенге) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Д. признана виновной по части 2 статьи 234 и части 2 статьи 367 УК РК. Ей назначили штраф в размере 26,6-кратной суммы взятки (28 196 000 тенге) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.