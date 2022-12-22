Замглавы ДП Алматинской области проходит свидетелем по делу о рейдерстве

Заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов был допрошен в рамках уголовного дела, передает BaigeNews.kz. Информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре.

"Рустам Абдрахманов сейчас в настоящее время находится на месте, в Департаменте полиции Алматинской области. Является свидетелем по делу рейдерства, ранее которое вы озвучивали. Он числится свидетелем. Подозреваемым не признан. Он был допрошен, проведены следственные мероприятия. Обыск не производился, телефон не изымали", - сообщил руководитель Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Сагиев.