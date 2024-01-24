Замглавврача и бухгалтера горбольницы подозревают в хищении 758 млн тенге в Жамбылской области
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В Жамбылской области заместитель главного врача больницы и бывший главный бухгалтер подозреваются в хищениях в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
Официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Арман Тлеукенов на брифинге сообщил, что Антикор проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница Управления здравоохранения Жамбылской области" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
"Сумма ущерба составляет более 758 миллионов тенге. С санкции суда подозреваемые, заместитель главного врача больницы и бывший главный бухгалтер, заключены под стражу. Следствие продолжается", - сказал Тлеукенов.
Он также отметил, что, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
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